IT-эксперт Истомин отметил, что фейковое видео могут выдавать искажения пространства, лица и вещей
Специалист по информационной безопасности группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин рассказал RT о признаках сгенерированного мошенниками видео.
«Могут меняться форма глаз, рта, скул, носа... Лица в общем могут выглядеть ненатурально, могут быть заметны искажения пространства, покроя одежды, вещи, находящиеся в кадре, могут изменяться или искажаться, утрачивать детали по ходу видео», — объяснил эксперт.
Если вам поступает звонок от родственника или знакомого с необычной просьбой, рекомендуется перезвонить ему по другому каналу связи, желательно по видеосвязи. Это поможет убедиться, что с просьбой обратился настоящий человек, так как маловероятно, что злоумышленник получит доступ ко всем мессенджерам, которыми пользуется человек, подчеркнул Истомин.