IT-эксперт Хужиахметов: постоянное питание от сети не вредит батарее современных ноутбуков

Сегодня опасения испортить аккумулятор ноутбука постоянной работой от розетки превратились в миф. Современная техника может поддерживать постоянное питание от сети, рассказал «Газете.Ru» основатель российского бренда ноутбуков Echips Камиль Хужиахметов.
Все дело в умных контроллерах, встроенных в современные батареи ноутбуков. Эти чипы используют различные сценарии работы, отталкиваясь от уровня заряда.
Так, при 80% энергии техника перестает расходовать ресурс аккумулятора и автоматически переключается на сетевое питание. Кроме того, можно задействовать профильные софты для дополнительного контроля над зарядом, а также вручную установить нужные уровни наполнения батареи, отметил эксперт.
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