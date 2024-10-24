IT-эксперт Хужиахметов: постоянное питание от сети не вредит батарее современных ноутбуков

Сегодня опасения испортить аккумулятор ноутбука постоянной работой от розетки превратились в миф. Современная техника может поддерживать постоянное питание от сети, рассказал «Газете.Ru» основатель российского бренда ноутбуков Echips Камиль Хужиахметов.

Все дело в умных контроллерах, встроенных в современные батареи ноутбуков. Эти чипы используют различные сценарии работы, отталкиваясь от уровня заряда.

Так, при 80% энергии техника перестает расходовать ресурс аккумулятора и автоматически переключается на сетевое питание. Кроме того, можно задействовать профильные софты для дополнительного контроля над зарядом, а также вручную установить нужные уровни наполнения батареи, отметил эксперт.