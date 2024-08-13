IT-эксперт Голицына: очистка кеша поможет продлить жизненный цикл смартфона

IT-эксперт Наталья Голицына дала советы по продлению жизненного цикла смартфона. Стоит периодически удалять ненужные данные, отметила специалист в беседе с « Газетой.ru ».

Она рекомендовала регулярно проводить очистку кеша приложений. То же самое касается и временных файлов, которые заполняют свободное пространство памяти. Функцию удаления можно найти в настройках этих программ.

По словам Голицыной, важно время от времени избавляться от бесполезных приложений. Если программу не открывали дольше месяца, то она, вероятно, не нужна пользователю, добавил сайт «Аргументы и факты».