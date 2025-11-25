Компания Apple не сможет существенно повлиять на поставки смартфонов iPhone в Россию, несмотря на усилия по контролю над «серым импортом». Об этом сообщил NEWS.ru ведущий специалист в сфере IT и главный разработчик официального сайта Кремля Артем Геллер.

По мнению эксперта, многочисленные зарубежные партнеры позволяют российским ритейлерам стабильно обеспечивать рынок смартфонами Apple даже в условиях санкционного давления. Поставки осуществляются из стран с выгодными условиями ценообразования, среди которых Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Южная Корея.

Геллер также отметил сложность отслеживания отдельных устройств и отсутствия механизмов эффективного контроля импорта продукции Apple. Проверять легальность каждого устройства практически невозможно, поскольку такая процедура требует наличия уникальных идентификационных номеров всех аппаратов.

Таким образом, вероятность прекращения поступления новых партий iPhone на российский рынок остается минимальной. Любые попытки ограничений приведут лишь к временным неудобствам и незначительным сбоям в периоды повышенного спроса, уточнил разработчик.