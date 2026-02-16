IT-эксперт Геллер указал на попытки Telegram найти компромисс с РКН

Руководство Telegram активно ищет пути урегулирования разногласий с Роскомнадзором, стремясь сохранить присутствие на российском рынке. Об этом рассказал разработчик официального сайта Кремля Артем Геллер в беседе с «Ридусом» .

Как пояснил специалист, потеря значительного числа русскоязычных пользователей станет серьезным ударом для мессенджера, поэтому команда Telegram заинтересована в поиске компромисса и недопущении блокировки сервиса в России.

«Я не верю, что мессенджер мог бы уйти из России по собственной воле. Поэтому исторически так сложилось, что в сложные моменты Telegram старается договориться», — отметил эксперт.

Статистика показывает, что в ноябре 2025 года число активных пользователей Telegram в России достигло 105 миллионов человек.