IT-эксперт Геллер: при выборе смартфона стоит опираться на сертификацию Ростеста

IT-эксперт Артем Геллер в беседе с Life подчеркнул значимость сертификации Ростеста при покупке смартфонов. Таким образом получится избежать приобретения устройства, которое не будет корректно функционировать в России, пояснил специалист.

По его словам, несовместимость означает, что телефон поддерживает иные стандарты связи, отличные от GSM, включая различные частоты и форматы, которые могут быть недоступны в РФ. Также существуют модели, предназначенные исключительно для определенных регионов или стран, добавил эксперт.

Кроме того, Геллер обратил внимание на программные ограничения, когда пользователи не могут воспользоваться привычными магазинами приложений, доступными в Европе или Азии. Этот аспект тоже является важным критерием при выборе гаджета.