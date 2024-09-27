IT-эксперт Геллер посоветовал читать короткую выжимку пользовательского соглашения

IT-эксперт Артем Геллер заявил, что при первом посещении сайта важно убедиться в порядочности политики конфиденциальности платформы. Однако зачастую люди бездумно пролистывают пользовательское соглашение, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, не каждый захочет читать данный материал ввиду его объемов. В связи с этим он посоветовал просматривать короткую выжимку по странице.
«В ней обозначены основные аспекты того, чем вы будете делиться с этим оператором данных», — пояснил специалист.
Особую осторожность, добавил Геллер, нужно проявлять на сайтах-однодневках. К таковым эксперт отнес VPN-сервисы.
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