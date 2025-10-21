IT-эксперт Геллер поддержал идею с маркировкой ИИ-контента

Депутат Сергей Боярский предложил ввести обязательную маркировку любого материала, полученного при участии нейросетей. Идею поддержал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации Артем Геллер, сообщило ИА НСН .

По словам IT-специалиста, разница между контентом, произведенным человеком и машиной, постепенно исчезает, вызывая многочисленные негативные последствия, включая распространение недостоверной информации и манипуляции сознанием аудитории.

«Маркировать необходимо, так уже делают международные гиганты, но необходимо сделать аккуратные правила, чтобы не писать об этом поверх контента», — отметил Геллер.

Вместе с тем он оговорился, что даже самая продуманная система маркировки не сможет гарантировать абсолютную точность и объективность, ведь технология постоянно развивается.