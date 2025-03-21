IT-эксперт Геллер: алгоритмы соцсетей могут использовать микрофон для слежки

IT-эксперт Артем Геллер рассказал, как работают алгоритмы социальных сетей. Они анализируют поведение пользователей и предлагают контент, который может соответствовать их эмоциональному состоянию или жизненным событиям, пояснил он в беседе с Life .

Например, если человек часто делится позитивными моментами, отметил специалист, алгоритмы предложат ему похожий контент.

«Короткие видео за нами следят. Они, конечно, ничего не чувствуют и не знают о нашем состоянии, но по факту из данных, которые получают соцсети или другие сервисы, они могут предложить нам что-то, чтобы закрыть потребность», — заявил Геллер.

По его словам, алгоритмы также используют другие средства слежки, например микрофон. Разрешенные обезличенные сведения о темах и сути бесед собираются, а затем интерпретируются.