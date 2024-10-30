IT-эксперт Ермаков: работа SSD-диска зависит от количества циклов перезаписи

IT-эксперт Алексей Ермаков в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, почему подержанный жесткий диск можно назвать сомнительной покупкой.

По его словам, срок службы у подержанного жесткого диска для ПК меньше, чем у нового. Специалист пояснил, что работа SSD-диска зависит в том числе от количества циклов перезаписи.

«Здесь уместно сравнение с пробегом у машин. Известны случаи, когда мошенники искусственно „омолаживали“ диски перед продажей с помощью перепрошивки», — сказал Ермаков.

Эксперт добавил, что при сборке компьютера на долгий срок пользователю нет смысла экономить и покупать подержанную деталь.