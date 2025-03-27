IT-эксперт Ермаков оценил перспективы цифровой платформы Max

В магазинах приложений AppStore, RuStore и Google Play появилась бета-версия российского аналога WeChat — цифровой платформы Max. Это стало началом большой работы по созданию востребованного и удобного приложения с мессенджером, платежами и сервисами. VK имеет достаточно опыта для разработки подобных продуктов, отметил IT-эксперт РУС ГЦОЛИФК Алексей Ермаков в разговоре со «Свободной Прессой».
Специалист добавил, что бета-версия выпускается для доработки проблем, выявляемых в процессе эксплуатации. Платформа заявлена сложная, поэтому возможные ошибки могут быть значительными, особенно с учетом собственной платежной системы.
Создание чат-ботов и приложений внутри платформы повысит гибкость и вариативность использования сервиса, подчеркнул Ермаков.
«Мы их добьем». Путин дал прогноз по Украине
«Только не за наш счет». Путин — о мирном урегулировании на Украине
Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине
НАТО поднял по тревоге два истребителя из-за российского Ил-20М
«Нацики» имеют большое влияние на Украине — Путин
Путин сообщил о практически полном освобождении ЛНР
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте