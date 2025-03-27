IT-эксперт Ермаков оценил перспективы цифровой платформы Max

В магазинах приложений AppStore, RuStore и Google Play появилась бета-версия российского аналога WeChat — цифровой платформы Max. Это стало началом большой работы по созданию востребованного и удобного приложения с мессенджером, платежами и сервисами. VK имеет достаточно опыта для разработки подобных продуктов, отметил IT-эксперт РУС ГЦОЛИФК Алексей Ермаков в разговоре со «Свободной Прессой».