IT-эксперт Ермаков оценил перспективы цифровой платформы Max

В магазинах приложений AppStore, RuStore и Google Play появилась бета-версия российского аналога WeChat — цифровой платформы Max. Это стало началом большой работы по созданию востребованного и удобного приложения с мессенджером, платежами и сервисами. VK имеет достаточно опыта для разработки подобных продуктов, отметил IT-эксперт РУС ГЦОЛИФК Алексей Ермаков в разговоре со «Свободной Прессой».

Специалист добавил, что бета-версия выпускается для доработки проблем, выявляемых в процессе эксплуатации. Платформа заявлена сложная, поэтому возможные ошибки могут быть значительными, особенно с учетом собственной платежной системы.

Создание чат-ботов и приложений внутри платформы повысит гибкость и вариативность использования сервиса, подчеркнул Ермаков.

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