IT-эксперт Ермаков объяснил интерес к новинке Vertu престижем бренда

IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков в беседе RuNews24.ru объяснил интерес покупателей к новинке Vertu престижем бренда.

Ранее Vertu представила новый кнопочный телефон Signature V Cobra Limited Edition за 500 тысяч долларов.

По словам собеседника издания, здесь в первую очередь продается не качество, а престиж.

«Это как с „дорогими“ брендами дамских сумочек: выпускают мало и по очень большой цене», — добавил Ермаков.

Модель выпущена тиражом в восемь экземпляров. Ее создавали вместе с французским королевским ювелирным домом Frederic Boucheron.