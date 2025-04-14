IT-эксперт Ермаков назвал перфокарты лучшими носителями информации

IT-эксперт Алексей Ермаков в беседе с NEWS.ru назвал перфокарты лучшими носителями информации, поскольку они способны хранить данные более 100 лет.

Специалист отметил, что для длительного хранения данных лучше использовать перфокарты вместо дисков. По его мнению, информация на последних не вечна из-за окисления, повреждений, электромагнитного излучения или плохого качества записи.

«Не истлеют в ближайшие сто лет», — уверен эксперт.

Он добавил, что со временем диски приходят в негодность, а устройства для их чтения больше не пользуются популярностью. Диски же могут пригодиться разве что для украшения интерьера или работы со старыми компьютерами.