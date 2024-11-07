IT-эксперт Ермаков: количество пикселей у камеры не гарантирует высокое качество снимков

IT-эксперт Алексей Ермаков дал советы по выбору смартфона с лучшей камерой. Количество пикселей, например, не гарантирует высокое качество кадров, отметил он в беседе с News.ru .

Специалист посоветовал учитывать размер матрицы, от которой зависит объем пойманного света. То же самое касается и светосилы объектива.

«Другим важным показателем является размер самого пикселя. Чем больше пиксель, тем больше света захватывается им и выше качество, особенно при плохом освещении», — добавил эксперт.

По его словам, важно обращать внимание на дополнительные датчики и модули. Так, некоторые современные устройства имеют стабилизацию при ручной съемке и датчик, размывающий фон.