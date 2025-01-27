IT-эксперт Девяткин: вкладка «Помощь» позволит избежать кражи Telegram-аккаунта

Генрих Девяткин, заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ, рассказал в беседе с сайтом телеканала « Звезда », как избежать мошенничества, связанного с поддельными сообщениями от службы поддержки Telegram.

При получении письма якобы от службы поддержки мессенджера не стоит сразу отвечать и переходить по указанным ссылкам. Чтобы убедиться в безопасности сообщения, эксперт посоветовал воспользоваться разделом «Помощь» в настройках приложения.

«В данном случае вы можете посмотреть, кто будет вам действительно отвечать на ваши вопросы. То есть уточнить в этой вкладке, кто вам написал, было бы полезно. Это тот способ, который на данный момент является безопасным», — пояснил специалист.

Напомним, участились случаи кражи учетных записей в Telegram. Злоумышленники выдают себя за службу поддержки и уведомляют о необходимости удаления аккаунта, предлагая отменить действие через ссылку в секретный чат. Выполнив указанные шаги, пользователи теряют доступ к своим профилям.