IT-эксперт Блезнеков: при «случайном» переводе важно проверить его достоверность

Злоумышленники, пояснил эксперт, переводят на счет жертвы крупную сумму, например 10 тысяч рублей, а затем связываются с ней и утверждают, что перевод был ошибочным.

«Они могут использовать различные предлоги, чтобы убедить жертву вернуть деньги, зачастую угрожая блокировкой карты, уголовной ответственностью за хищение средств и включением в реестр недобросовестных заёмщиков в случае отказа вернуть деньги», — отметил специалист.

Блезнеков посоветовал не спешить возвращать средства и проверить достоверность перевода. Важно сообщить в банк о подозрительных средствах, используя официальные номера или горячую линию, указанные на сайте и в приложении банка.