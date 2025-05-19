IT-эксперт Безделов предупредил о рисках кражи криптовалюты мошенниками

Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов в интервью RT предупредил о рисках, связанных с владением криптовалютами, которые могут привести к безвозвратной утрате средств даже при соблюдении базовых мер безопасности.

По словам эксперта, потеря или кража приватных ключей — одна из самых распространенных причин полной утраты криптовалютных сбережений.

«Хранение ключей на уязвимых устройствах повышает вероятность компрометации. Важно помнить, что утраченный ключ делает восстановление средств невозможным», — отметил эксперт.

Безделов также указал на опасность фишинговых атак, когда злоумышленники имитируют известные приложения и сайты, чтобы похитить персональные данные пользователей. Он посоветовал проявлять максимальную осторожность при посещении ссылок и вводить свои ключи исключительно на проверенных ресурсах.