IT-эксперт Белов рассказал, как распознать подмену процессора, диска и памяти в ноутбуке

Проверить подлинность комплектующих ноутбука можно с помощью специальных программ, не разбирая устройство. Об этом в интервью РИАМО рассказал эксперт в области IT Сергей Белов.

Для проверки комплектующих ноутбука стоит использовать специализированный софт. Программа CPU-Z или AIDA64 покажет модель процессора, его частоту и количество ядер. Данные жесткого диска или SSD проверит CrystalDiskInfo, отображая марку, модель, время работы и «здоровье» диска. Память (RAM) тестируется утилитой MemTest86. Все полученные данные необходимо сверять с официальными спецификациями модели на сайте производителя.

Особое внимание стоит уделить серийным номерам компонентов. Многие производители позволяют проверить их подлинность на своих официальных ресурсах. Это помогает убедиться, что установлен оригинальный модуль, а не подделка или деталь от другого устройства, пишет Infox.ru.

Также стоит обратить внимание на пробег диска: если техника новая, а время наработки накопителя велико, это может указывать на подмену комплектующих.