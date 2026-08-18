IT-эксперт Бедеров объяснил, что DragonDoll маскируется под обновление Google Chrome и нацелена на сбор данных

Генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров рассказал радио КП , как защититься от шпионской программы DragonDoll, атакующей смартфоны Android в России и других странах.

Шпионская программа DragonDoll маскируется под обновление Google Chrome и нацелена на сбор пользовательских данных. Она может похищать переписки, фиксировать вводимый текст и подменять окна приложений. Заражение происходит через внешние источники, выдающие себя за официальные обновления, добавил сайт aif.ru.

Бедеров рекомендует устанавливать приложения только из легитимных магазинов, таких как RuStore. При использовании других ресурсов следует проверять их доменное имя, срок существования и информацию о компании-управляющем. Злоумышленнические сайты обычно существуют недолго и не имеют достоверной информации о владельцах.

Если смартфон уже заражен, необходимо отключить его от сети, сбросить настройки до заводских и сменить пароли от важных аккаунтов. Также рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию и, где возможно, установить дополнительный облачный пароль.

Признаки заражения включают быстрый разряд аккумулятора, нагрев смартфона и увеличение интернет-трафика. Для детального анализа сетевого трафика может потребоваться специализированное ПО.