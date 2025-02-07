IT-эксперт Аржаков: троян проникает в iPhone через «легитимные» приложения

Преподаватель кафедры Университета «Синергия» Даниил Аржаков предупредил о появлении троянских вирусов, представляющих угрозу для владельцев iPhone. Об этом сообщил RuNews24.ru .

По словам эксперта, особенностью вредоносных программ является простота их проникновения на устройства. Пользователи загружают, казалось бы, безопасные приложения, которые на самом деле дают злоумышленникам доступ к конфиденциальной информации, пояснил специалист.

Аржаков отметил, что троян маскируется под ИИ-ассистентов, мессенджеры, сервисы доставки еды или криптовалютные биржи, доступные в App Store. Вирусы собирают личную информацию, пароли, анализируют тексты на изображениях и передают собранные данные мошенникам, добавил «Взгляд».