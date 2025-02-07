IT-эксперт Аржаков: троян проникает в iPhone через «легитимные» приложения
Преподаватель кафедры Университета «Синергия» Даниил Аржаков предупредил о появлении троянских вирусов, представляющих угрозу для владельцев iPhone. Об этом сообщил RuNews24.ru.
По словам эксперта, особенностью вредоносных программ является простота их проникновения на устройства. Пользователи загружают, казалось бы, безопасные приложения, которые на самом деле дают злоумышленникам доступ к конфиденциальной информации, пояснил специалист.
Аржаков отметил, что троян маскируется под ИИ-ассистентов, мессенджеры, сервисы доставки еды или криптовалютные биржи, доступные в App Store. Вирусы собирают личную информацию, пароли, анализируют тексты на изображениях и передают собранные данные мошенникам, добавил «Взгляд».