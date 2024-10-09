IT-эксперт Арсланов: опытный 1С-разработчик получает более 350 тысяч рублей

Автор IT-проекта «Позови человека» Ильнур Арсланов в беседе с « ФедералПресс » рассказал о востребованных в 2024 году профессиях.

По его словам, особым спросом пользуются специалисты по автоматизации тестирования. Они отвечают за проверку функциональности и качества программного обеспечения. Средняя зарплата — 166 тысяч рублей.

Эксперт также обратил внимание на 1С-разработчиков. Работа предполагает создание, настройку и сопровождение программ на платформе «1С: Предприятие». Новички обычно получают 60-80 тысяч рублей, опытные сотрудники — 350 тысяч рублей.