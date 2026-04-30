IT-эксперт Алабин рассказал о новом способе мошенничества на Android-устройствах

Ведущий специалист в области информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин в беседе с KP.RU предупредил о новой схеме обмана, нацеленной на владельцев смартфонов на базе Android.

По данным эксперта, злоумышленники маскируются под соседей и рассылают вредоносные файлы через мессенджеры.

«Операционная система Android разрешает установку приложений из неизвестных источников, а не только из официального магазина приложений», — подчеркнул эксперт.

Это означает, что пользователи могут загрузить программное обеспечение откуда угодно, включая мессенджеры и сайты в интернете. Хотя такие возможности делают использование устройств более удобным, они требуют повышенного внимания к безопасности смартфона.

Мошенники придумали безобидную на первый взгляд схему: человеку приходит сообщение от якобы соседа об «ошибочно полученном письме», например, штрафе или документе. Затем предлагается переслать «фото», но вместо этого отправляется файл, который при открытии устанавливает вредоносное ПО, подчеркнул Алабин.