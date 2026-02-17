IT-эксперт Алабин призвал не устанавливать приложения из неизвестных источников на фоне замедления Telegram

На прошлой неделе Роскомнадзор замедлил работу Telegram, ссылаясь на многочисленные нарушения законодательства РФ. Эта ситуация стала поводом для активизации мошенников, которые предлагают пользователям «специальные программы» для ускорения работы мессенджера или увеличения скорости мобильного интернета, написал KP.RU .

Киберполиция России предупредила, что такие предложения могут быть обманными. Злоумышленники рассылают ссылки на вредоносные файлы или фишинговые страницы, которые могут получить доступ к личным данным пользователей, включая сообщения, банковские приложения и коды подтверждения.

Руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин отметил, что замедление Telegram — это лишь очередной информационный повод, который злоумышленники стремятся использовать для обмана пользователей. Он посоветовал не устанавливать приложения из неизвестных источников, не переходить по подозрительным ссылкам и не оплачивать сомнительные покупки банковскими картами.

Тем временем в Минцифры сообщили, что принятые в прошлом году меры по борьбе с кибермошенничеством дают результат. По данным ВЦИОМ, более 50% россиян говорят о снижении числа мошеннических вызовов, а маркировку входящих звонков считают полезной мерой 92% опрошенных.