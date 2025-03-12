IT-блогер Горшенин: чтобы России не диктовали условия, нужно развивать электронику

России важно развивать собственную электронную промышленность, чтобы никакие страны не могли диктовать ей свои условия. Таким мнением поделился IT-блогер Максим Горшенин в эфире радио Sputnik .

«У тебя может быть собственное вооружение, но без разницы, что это за вооружение, если, например, ракеты, деактивируются из-за океана с помощью той самой электроники», — сказал собеседник.

Горшенин добавил, что сейчас наблюдается повсеместная цифровизация экономики. Это касается банков, транзакций, бесконтактной оплаты и прочего.