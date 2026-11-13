Историко-художественный музей в Новомосковске оснастили новой техникой
Историко-художественный музей города Новомосковска завершил масштабную двухлетнюю модернизацию. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, передает «ТСН24».
Культурное пространство пополнилось интерактивными столами и панелью, проекционной книгой, экраном с проектором, аудиогидами и новыми витринами. Отдельное внимание уделили электронной Книге Памяти, позволяющей посетителям находить информацию о предках и земляках.
По словам Миляева, интерактивные столы дают возможность гостям детально разбирать исторические карты и выявлять взаимосвязи событий. Преобразования учреждения прошли благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящему в нацпроект «Семья».