Историк Железняков рассказал, что первая фабрика по производству армейских ракет открылась в Москве в 1680 году

История освоения космоса корнями уходит в далекое прошлое. По словам историка космонавтики Александра Железнякова, еще в XVII веке в России начали появляться изделия, которые можно назвать ракетами в современном понимании. Об этом написало РИА «Новости» .

«Первая фабрика по производству армейских осветительных ракет открылась в Москве в 1680 году», — рассказал он.

При Петре I большое значение придавалось производству фейерверочных и боевых ракет, а также порохов высокого качества. Тогда же была разработана сигнальная ракета, которая простояла на вооружении русской армии более полутора веков. Первые упоминания об «огненных стрелах» можно встретить в летописях Древней Руси, однако полноценно назвать ракетами такие устройства нельзя, написали «Известия».

В XIX веке Россия наладила производство боевых ракет конструкции британского инженера Уильяма Конгрива. Русский офицер Александр Засядко усовершенствовал эту технологию, и впоследствии такие боеприпасы применялись в ходе Русско-турецкой войны 1828–1829 годов.

Массовое производство ракет наладил инженер Константин Константинов. Создаваемые под его руководством боеприпасы были полностью идентичны друг другу.

Спад в производстве и использовании таких технологий относится к 60-м годам XIX века. В то время нарезная артиллерия могла обеспечить большую точность и высокую дальность стрельбы.