Правительство России при доработке законопроекта о разработке и распространении видеоигр предложило ввести для них прокатные удостоверения по аналогии с кинофильмами. Документ внесли в конце 2024 года, принять его в первом чтении планируют до конца 2026 года. Историк видеоигр Александр Кузьменко в эфире Радио КП отметил, что многие крупные зарубежные студии прекратили официальную деятельность в России в 2022 году.

Кузьменко предупредил, что введение прокатных удостоверений для видеоигр в России может оказаться неэффективным. По его словам, после 2022 года россияне покупают игры через иностранные аккаунты, поэтому неясно, кому ведомства будут выдавать разрешения.

Эксперт отметил, что зарубежные компании не станут обращаться за разрешениями, из-за чего новинки уйдут в серую зону. Дополнительные расходы при этом лягут на российских разработчиков. Кузьменко также назвал ограничение доступа к цифровым магазинам (Steam, PlayStation Store, Xbox) плохой идеей, так как изоляция рынка даст результат, противоположный ожидаемому.