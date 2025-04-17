Историк Сюткин: соленое сало стало привычным продуктом русской кухни к XV-XVI векам

Сало известно человечеству много веков. Стереотипы о его происхождении развеял историк русской кухни Павел Сюткин в разговоре с сайтом Life.ru .

По словам специалиста, еще в древнерусском «Домострое» рекомендовали блюда с добавлением этого продукта. Топленое сало было популярным вплоть до XIX века, пока классическое соленое не вытеснило его окончательно.

«Оно используется не только в виде отрезанного кусочка на хлеб. Из свиного сала делают намазку, с ним готовят походную кашу кулеш, варят с борщом, жарят на нём яичницу», — рассказал эксперт.

Особенно почитаемо сало в Южной России и среди кубанских казаков, где оно стало традиционным элементом походной кухни, подчеркнул Сюткин.