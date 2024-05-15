Историк Шубин заявил, что договор о сотрудничестве в космической сфере между Россией и Китаем пока не дал результатов | 360°

Общество 15 мая 2024, 13:11 Историк Шубин заявил, что договор о сотрудничестве в космической сфере между Россией и Китаем пока не дал результатов

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Несмотря на подписанный между Китаем и Россией меморандум о сотрудничестве по проекту Международной лунной исследовательской станции, пока никаких шагов в сторону совместной работы не делается. Об этом Life рассказал историк космонавтики, специалист по межпланетным станциям Павел Шубин.

По его словам, пока страны действуют параллельно, но в одном направлении. Однако каждое государство делает самостоятельные запуски за собственные деньги.

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«Хоть мы и подписали договор, но я не замечаю взаимодействия, интеграции систем связи, например. Каждый создает и запускает аппараты за свои деньги», — подчеркнул Шубин.

Он добавил, что при этом не исключает, что подписанный договор в будущем все же может вылиться в какую-то совместную миссию.

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