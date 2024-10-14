Историк Сенявский привел в пример СССР, где налог на бездетность не смог стать стимулом для рождаемости

Главный научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Сенявский в разговоре с «Ридусом» вспомнил политику СССР, где налог на бездетность так и не смог повлиять на рождаемость.

Налогом на бездетность в размере 6% от зарплаты тогда облагались одинокие и семейные люди без детей. От него освобождались люди, которые не могли иметь детей по состоянию здоровья, а также студенты, монахи, военнослужащие и те, кто зарабатывал менее 70 рублей в месяц.

При этом историк заметил, что сейчас, в отличие от времен СССР, у людей нет уверенности в завтрашнем дне.

«В Советском Союзе у людей была уверенность в завтрашнем дне. Никто не боялся остаться без работы и крыши над головой», — сказал он.

Напомним, налог на бездетность появился в СССР в ноябре 1941 года и действовал до 1990 года.