По мнению специалиста, причина заключается в уникальности рецептов приготовления и высоком качестве отечественного продукта. Сырников заметил, что хотя ранее популярна была зеленая гречка, сейчас возрастает интерес к классической жареной крупе. Историк уверен, что вскоре американская аудитория оценит и традиционные русские блюда с гречкой, укрепив лидерство России на американском рынке.