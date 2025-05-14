Историк моды Герман сообщила, что природные цвета станут трендом этого лета

Историк моды Марина Герман в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о тренде на природные цвета летом 2025 года.

Как отметила специалист, в предстоящем сезоне будут актуальны нежно-желтый и коричневый оттенки, а также молочный и бургунди. Герман рекомендовала сочетать приглушенные оттенки: сливочно-желтый и молочный вместо ярко-белого, неяркий синий вместо насыщенного цвета.

«Если это, например, лаймовый цвет, то он не кислотный, а тоже такой природный, как будто чуть-чуть желтинки туда добавили», — подчеркнула собеседница.

Эксперт по стилю посоветовала обращать внимание на такие цвета, как бургунди и вишневый, которые перекочевали из зимнего и осеннего гардероба в летний.