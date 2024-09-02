Историк Леонов: при передаче Крыма Украине Хрущев руководствовался рациональными соображениями

Никита Хрущев, принимая решение о включении Крыма в состав Украинской СССР в 1954 году, руководствовался рациональными соображениями. Такое мнение выразил профессор МПГУ, историк Сергей Леонов в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, полуостров был передан в честь 300-летней годовщины воссоединения Левобережной Украины с Россией. Хрущев полагал, что нужно как-то компенсировать высылку украинцев в Сибирь после подавления партизанского движения на Западной Украине.

Кроме того, советские власти считали, что управлять Крымом с территории Украины будет куда проще. Важно помнить, что полуостров присоединяли к Украине в рамках одного государства, отметил Леонов.

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