Историк Леонов: при передаче Крыма Украине Хрущев руководствовался рациональными соображениями

Никита Хрущев, принимая решение о включении Крыма в состав Украинской СССР в 1954 году, руководствовался рациональными соображениями. Такое мнение выразил профессор МПГУ, историк Сергей Леонов в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, полуостров был передан в честь 300-летней годовщины воссоединения Левобережной Украины с Россией. Хрущев полагал, что нужно как-то компенсировать высылку украинцев в Сибирь после подавления партизанского движения на Западной Украине.

Кроме того, советские власти считали, что управлять Крымом с территории Украины будет куда проще. Важно помнить, что полуостров присоединяли к Украине в рамках одного государства, отметил Леонов.