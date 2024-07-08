Историк Курукин: Северная война позволила русским получить территории у Балтийского моря

Полтавская битва — сражение между армией России и армией Швеции, которое состоялось 8 июля 1709 года. Данное столкновение стало кульминационным моментом Северной войны, отметил историк и профессор РГГУ Игорь Курукин в беседе с RT .

По его словам, после Полтавской битвы в войне произошел коренной перелом.

«Ее характер для шведов стал оборонительным. Они больше не в состоянии были предпринимать крупномасштабные наступления», — пояснил эксперт.

Конфликт обернулся поражением для страны. Так, значительно снизилась роль Швеции в европейской политике. Русские же смогли получить обширные территории на берегах Балтийского моря. Кроме того, они упрочили свое положение на международной арене, рассказал историк.