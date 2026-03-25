Историк кулинарии Прокофьев поделился староармянским секретом приготовления люля-кебаба

Историк кулинарии Антон Прокофьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился советом по приготовлению люля-кебаба. Он рекомендует использовать куриную грудку, чтобы фарш лучше сохранял форму.

«Куриную грудку можно использовать как клей в люля. То есть когда мы делаем люля из баранины или из курицы, добавляем куриную грудочку», — отметил шеф-поварт.

Он добавил, что этот прием является староармянской кулинарной хитростью.