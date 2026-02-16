Историк кулинарии Прокофьев поделился старинным рецептом царских красных блинов

По словам Прокофьева, рецепт взят из сборника XIX века, принадлежащего Игнатьевой. Для приготовления таких блинов требуется опара, молоко, взбитые сливки и белки.

«Один из старых рецептов, еще из сборника рецептурного Игнатьевой XIX века, — это царские блины красные. Там и опара, и молоко, и взбитые сливки, и взбитые белки, дорого, богато и очень жирненько. Зато вкус невероятно нежный», — отметил он.

Прокофьев также добавил, что молоко можно заменить ряженкой или кефиром.

«Блин на воде — это уж совсем не от хорошей жизни. На самом деле существенной разницы между молоком, кефиром и ряженкой не существует. Главное здесь — ваши предпочтения. Классика — это, конечно, на молоке», — подчеркнул историк кулинарии.