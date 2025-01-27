Полное снятие блокады Ленинграда имело огромное значение сразу в нескольких аспектах. Подробнее рассказал военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT .

Прежде всего, освобождение города позволило спасти множество жизней. Эксперт напомнил, что во время блокады погибли от 650 тысяч до 1,5 миллиона человек, точные данные до сих пор неизвестны.

«Самое главное — то, что город выстоял, это был удар по гитлеровскому плану „Ост“. И целью этого плана было как раз окружение городов, полная блокада и таким образом истребление мирного населения», — заявил историк.

По его словам, эта победа фактически перечеркнула все последующие планы нацистов.