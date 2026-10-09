Историк из Британии нашла в архивах историю девушки, которая могла стать прототипом сироты Оливера Твиста

Историк Тереза Масгров обнаружила в архивах 1836 года историю девушки по имени Элис Шепард, которая могла стать прототипом сироты Оливера Твиста. Об этом пишет The Guardian .

Изучая газетные отчеты, исследовательница нашла запись о наказании больной чахоткой девушки в работном доме Хендона. Магистрат распорядился заковать ее в смирительную рубашку, поместить в одиночную камеру на 24 часа и перевести на диету из хлеба и воды за дерзкую просьбу разрешить ей прогулку, добавил «Взгляд».

Масгров отмечает, что отчет о наказании почти слово в слово совпадает с описанием сцены из романа, где Оливер просит добавки каши. По мнению историка, реакция надзирателей на просьбу героя — это отголоски ярости попечителей работного дома на желание Шепард выйти на улицу. Спустя несколько недель после публикации этих отчетов Диккенс приступил к созданию «Оливера Твиста», первые главы которого вышли в феврале 1837 года.