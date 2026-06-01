Историк Фуганов рассказал, что «заложными» покойниками называли людей, умерших «неправильно»

Троицкая неделя, которая начинается с Духова дня, традиционно выпадающего в 2026 году на 1 июня, тесно переплетается с Русалиями — временем, когда, согласно народным представлениям, души предков возвращаются в мир живых, а мифологические существа проявляют особую активность. Об этом «Известиям» рассказал научно-популярный историк, автор книги «Не сказки на ночь. Мрачные обитатели славянского мира» Артем Фуганов.

Историк отметил, что именно в этот период в славянской мифологии появляются русалки, которых часто связывали с «заложными» покойниками. «Заложными» называли людей, умерших неестественной или «неправильной» смертью.

По словам историка, самые древние представления о естественной и неестественной смерти были связаны с идеей отмеренной человеку доли. Если человек умирал от старости, считалось, что он прожил свой срок и переходил в разряд предков. Преждевременная смерть означала, что человек не успел «израсходовать» свою жизненную силу и не мог окончательно покинуть мир живых.

К «неправильно» умершим относили самоубийц, утопленников, сгоревших, некрещеных младенцев, людей, погибших в результате пьянства, и тех, кого подозревали в связи с нечистой силой. Такие покойники считались потенциально опасными как для живых, так и для умерших «правильной» смертью, поэтому их часто не хоронили на общем кладбище, а погребали в особых местах. Их могилы было принято закладывать камнями и ветками.

Артем Фуганов подчеркнул, что поверье о «заложных» покойниках не было связано исключительно с Троицкой неделей или Духовым днем. Считалось, что человек, умерший «неправильной» смертью или похороненный не по обряду, мог стать неупокоенным и явиться живым в любое время.