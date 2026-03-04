Историк Фомин-Нилов высказался о мотивации школьников изучать историю России

Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение о новых формах проверки знаний по истории.

Он подчеркнул, что они не должны препятствовать развитию интереса к предмету у школьников.

Эксперт отметил, что появляются ресурсы для популяризации истории, которые вовлекают молодежь и повышают уровень их заинтересованности. Он выразил надежду, что устный экзамен не будет отпугивать школьников и позволит оценить, насколько хорошо они знают и понимают историю родной страны.