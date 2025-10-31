Советский и российский историк Юрий Рубинский в интервью телеканалу «Звезда» прокомментировал рекордно низкий уровень доверия французов к президенту Эммануэлю Макрону, отметив, что это ставит под сомнение престиж всей Пятой Республики.

Историк подчеркнул, что в первой пятилетке своего правления Макрон не пользовался широкой поддержкой населения, и его действия и предпочтения привели к тому, что он получил прозвище «президент богатый».

Рубинский отметил, что ситуация усложняется из-за предстоящего окончания срока полномочий Макрона, который продлится менее полутора лет. По его словам, в настоящее время ведутся активные дискуссии о досрочной отставке Макрона и возможном преемнике.

Историк также указал на экономические проблемы Франции, включая крупный бюджетный дефицит и отсутствие источников финансирования, которые устраивали бы широкие слои населения. По его мнению, ситуация может отрицательно сказаться на роли Франции в международных делах.