Участницы федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» постоянно поддерживают друг друга и оказывают помощь по всем вопросам. Об этом 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме сказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, сопредседатель движения Дарья Лантратова.

«Новые регионы стали для нас стимулом и импульсом, чтобы создать этот проект. Когда мы только начинали гуманитарную миссию в партии „Единая Россия“ после начала СВО, встречали там много удивительных людей, в основном женщин, на плечи которых легло много неженских обязанностей. Их можно и за рулем большегрузов наблюдать, и на заводах, и так далее. Хотелось их поддержать и оказать помощь», — сказала она.

Политик отметила, что женщины в новых регионах страны находили силы не только сохранять семьи, но и запускать новые проекты.

«Несмотря на тяжелые условия, они хотят сохранять красоту и уют. Мы вместе объединились, потому что проект „Женское движение“ не про конкуренцию, а про поддержку и созидание, про большую и добрую общую историю. От Калининграда до Камчатки наши девчонки общаются и поддерживают друг друга», — сказала сопредседатель движения.

Лантратова отметила, что сейчас у организации много различных направлений работы, в том числе предпринимательство, женское здоровье, наставничество.

«У девушек, которые только начинают шаги в какой-то сфере, незамутненный взгляд. Они могут предложить такие идеи, которые могут не прийти в голову человеку, который уже научен опытом», — заключила она.

ПМЭФ-2024 продлится в Санкт-Петербурге до 8 июня.