Историческую драму об Андрее Боголюбском сняли в кинопарке «Москино»

В кинопарке «Москино» завершились съемки исторической драмы «Князь Андрей» о сыне Юрия Долгорукого. На территории комплекса возвели масштабные декорации, напоминающие древний город Боголюбово возле Владимира. Об этом сообщил сайт правительства Москвы.

Съемки проходили также в самом Боголюбове, Владимире, Суздале и Твери. В кинопарке построили княжеский двор с интерьерами палат, светлиц и церкви. Каменные здания украсили резьбой с растительными мотивами и зооантропоморфным декором стены.

По сюжету, Андрей Боголюбский возвращается из Византии, где провел несколько лет. Отец видит в нем проводника своей воли, но молодой князь решает идти своим путем и поначалу воплощает в жизнь свои замыслы. Однако со временем князь Андрей наживает себе врагов и сталкивается с интригами и заговорами.

Юрия Долгорукого сыграл Александр Балуев.

«Насколько дано, хочется рассказать, что это была за личность, чем он занимался, что принес для России-матушки, где правил, какие земли присоединял», — заявил актер.

Заглавная роль досталась Александру Голубеву. Также в заявленном актерском составе — Сергей Безруков, Аглая Шиловская, Александр Устюгов, Борис Каморзин, Станислав Любшин и другие.

«Москино» — крупнейшая в мире открытая киносъемочная площадка, на которой выстроено множество декораций различных городов и эпох. Находится она в Новой Москве.