Историческое здание детства Виктора Цоя получило статус памятника архитектуры

Дом, расположенный на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы и известный тем, что в нем провел детские годы Виктор Цой, теперь считается региональным памятником архитектуры. Это здание выделяется среди других построек послевоенного времени как яркий образец советской неоклассики. Об этом сообщил сайт Petrograd.ru со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

По информации ведомства, данный архитектурный ансамбль был создан под руководством известных архитекторов: Григория Симонова, Бориса Рубаненко и Сергея Васильковского. Особое внимание привлекает угловая башня, которая напоминает московские сталинские высотки. В процессе строительства применялись передовые технологии, в том числе особый метод отливки фасадных плит.

Помимо своей архитектурной ценности, здание имеет значительное культурное значение, так как в 1960-х годах здесь жила семья будущего лидера группы «Кино». Это делает дом особенно важным для поклонников русского рока.