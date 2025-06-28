Исторический цвет стен обнаружили при ремонте Ленинградского вокзала

Во время ремонта Ленинградского вокзала в Москве специалисты обнаружили оригинальный исторический цвет стен. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы .

Во время реставрации провели научные исследования, изучили архивные документы и старинные фотографии. Это позволило восстановить первоначальный облик здания — таким, каким его задумывал архитектор Константин Тон. Работами занимается команда «Мосинжпроекта».

«В столице продолжается ремонт Ленинградского вокзала. При реставрации его исторической части специалисты расчистили более десяти слоев краски, чтобы увидеть, какого цвета были стены по задумке автора», — говорится в сообщении.

Помимо воссоздания исторической цветовой гаммы, в здании восстанавливают другие элементы: очищают и приводят в порядок своды, арки и декор вестибюля, реставрируют чугунные лестницы, которые установили еще в 1851 году, а также мраморные колонны.