Исторические украшения и розовые бриллианты назвали самым выгодным активом для инвестиций

Президент Ассоциации Национальные ювелирные бренды России и главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина в беседе с ИА НСН отметила, что в 2025 году выросли инвестиции в редкие и уникальные драгоценные камни, такие как исторические украшения и розовые бриллианты. Она подчеркнула, что стоимость редких камней, превышающих два карата, достигает трех миллионов долларов за карат.

Исторические украшения и редкие камни, по словам Кудриной, представляют собой надежные инвестиционные инструменты, позволяющие владельцам хранить и увеличивать свои накопления. В магазинах можно встретить более доступные ювелирные изделия, но их ценность как инвестиционного инструмента значительно ниже.

Объем сделок с инвестиционными камнями за январь-сентябрь 2025 года вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, достигнув 45 миллиардов рублей. Доходность инвестиций в бриллианты колеблется в пределах 3-5%, что делает их надежной формой сбережения и защиты от инфляции.