Исследователи назвали самый популярный готовый завтрак у россиян

Самым любимым готовым завтраком две трети россиян назвали горячий кофе и выпечку. Это показали данные исследования, проведенного холдингом «РОМИР».

Еще около трети опрошенных любят завтракать блинчиками или панкейками.

В общей сложности 39% россиян предпочитают покупать завтраки в торговых сетях или сервисах доставки. В основном это молодые мужчины от 18 до 24 лет. Говоря о причинах такого решения, они заявляют, что оно позволяет сэкономить время и разнообразить рацион. При этом более чем трети респондентов готовая еда напоминает на вкус домашнюю.

Лидером по приобретению готовых завтраков среди торговых сетей стала «Пятёрочка» — каждое второе приобретенное блюдо приходится именно на нее. На втором месте по доверию к категории завтраков оказался «Магнит» (тут покупают завтраки 38% респондентов), на третьем — «Лента» (27%).

Исследование проведено методом онлайн-опроса на базе РОМИР. Опрошено 1000 россиян в возрасте от 18 до 70 лет по всей России.