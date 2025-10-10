Исследователи из Испании и Китая разработали нанопрепарат для борьбы с болезнью Альцгеймера. Сайт Infox.ru ссылается на журнал Signal Transduction and Targeted Therapy (STTT), в котором опубликованы результаты работы, демонстрирующие эффективность нового лекарства.

Препарат SBP1 относится к классу супрамолекулярных лекарств и восстанавливает сосуды головного мозга, а также выводит токсичный бета-амилоид. Он воздействует не на нейроны, а на гематоэнцефалический барьер, нарушение работы которого — один из первых признаков болезни Альцгеймера.

«Всего через 60 минут после введения препарата мы отметили снижение уровня Aβ в мозге на 50–60%», — сообщил научный исследователь Западно-Китайской больницы и аспирант Университетского колледжа Лондона Цзюньян Чэнь.

В экспериментах на генетически модифицированных мышах после трех доз SBP1 наблюдались снижение патологических накоплений и восстановление когнитивных функций. Долгосрочный эксперимент подтвердил сохранение активности и когнитивных способностей у мышей, получавших препарат.