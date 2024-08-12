Исследование Welldone: россияне назвали бульоны и сырники любимыми заготовками

Заготовки помогают экономить в среднем до 180 тысяч рублей в год и три-четыре часа в неделю на приготовлении пищи. Своими любимыми заготовками россияне назвали бульоны и сырники, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование кулинарной онлайн-школы Welldone.

Также соотечественникам нравится заготавливать полуфабрикаты из курицы — филе, шницели, котлеты, колбаски, фрикадельки, ножки и крылья. Кроме того, популярностью пользуются ростбиф, буженина, томленая говядина, маринованное мясо, слабосоленая рыба.

Отмечается, что благодаря заготовкам более 35% опрошенных сократили расходы на еду до пяти тысяч рублей в месяц, 24% — до 10 тысяч.