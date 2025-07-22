Исследование ВШЭ: наличие в семье детей оказалось гарантом стабильности брака

Исследователи факультета экономических наук Высшей школы экономики изучили данные более чем о 10 тысячах пар и пришли к интересным выводам. Ученые анализировали продолжительность брака, удовлетворенность супругов жизнью, их уровень образования и доходов, а также наличие общих детей. С результатами работы ознакомился сайт KP.RU .

По данным аналитиков, главным гарантом стабильности брака оказалось наличие в семье детей. Дети сплачивают пару и накладывают на родителей моральную ответственность.

Второй фактор стабильности брака оказался неожиданным. Профессор факультета экономических наук ВШЭ Елена Вакуленко объяснила, что чем больше разница в доходах супругов, тем крепче их союз. Это способствует формированию взаимодополняющих ролей в семье, что делает союз более эффективным.

Однако разница в доходах укрепляет только семьи без детей. Если у пары есть дети, то на первое место выходят именно они. Также на крепость брака влияет наличие у мужа постоянной работы. Чем она стабильнее, тем прочнее семья.